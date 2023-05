Sullo Skatepark la politica si divide

“Firmerò un rapporto di minoranza in seno alla Commissione della Gestione, a costo di essere da solo, anche se dovrebbero unirsi altri due colleghi”. Gianluca Padlina, consigliere comunale del Centro, contesta da lungo tempo il progetto di Skatepark nell’area dell’ex macello di Mendrisio – non sul principio, bensì sull’ubicazione, troppo esposta al traffico – e così, interpellato da l’Informatore, annuncia che in tempo utile per la seduta del Consiglio comunale in agenda il 12 giugno si discosterà dalla maggioranza favorevole al progetto e porrà nero su bianco il suo parere contrario chiedendo al Legislativo di bocciare la richiesta di credito (723 mila franchi per la costruzione di Skatepark, Parcour e Workout). Il messaggio municipale, oltre all’area di svago, prevede pure il posteggio di servizio per eventi straordinari riservato agli enti di pronto intervento per una spesa complessiva di 2,6 milioni di franchi.

Lunedì sera la Commissione della Gestione (assente Padlina) ha votato a larga maggioranza a favore dello Skatepark e lo stesso è avvenuto al termine della riunione della Commissione Opere pubbliche, tanto che i due gremi stileranno un rapporto congiunto all’attenzione del Consiglio comunale. A Mendrisio sono diverse le opinioni contrarie che si sono contate nelle ultime settimane su quotidiani e settimanali. Ora non resta che attendere il dibattito politico in Consiglio comunale e il verdetto finale.