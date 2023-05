Il trionfo del Riva Basket

Finale/ Riva – Baden: 54-39

Semifinale/ Riva – Divac: 64-60

• La stagione del Riva Basket è finita in trionfo. Il club rivense ha infatti vinto il campionato svizzero di LNB femminile al termine di un weekend intenso e ricco di emozioni. Le ragazze di coach Andrea Piccinelli e Massimo Parmigiani si sono imposte in finale sul Baden, formazione che ha organizzato lo scorso fine settimana le final 4 della competizione tra le mura della sua palestra.

Le momò hanno così concretizzato il campionato da protagoniste vissuto da settembre a oggi, che le ha viste primeggiare prima nella regular season del gruppo est, poi anche nei playoff dove hanno eliminato agli ottavi il Lausanne/Prilly e ai quarti le cugine della Muraltese.

Il weekend di Baden è però stato tutto in salita. Durante la semifinale, giocata sabato contro GC Divac, le rivensi hanno infatti dovuto rimontare un disavanzo che ha raggiunto i 17 punti. Complice un inizio gara un po’ in sordina le momò si sono trovate sotto e per imporsi hanno dato vita a una rimonta magistrale dal terzo tempo in poi. Il punteggio finale è stato di 64-60 e al termine della gara i visi delle rivensi mostravano già una determinazione e una fame agonistica che lasciavano ben sperare per il giorno successivo.

Domenica in finale (l’altra semifinale ha visto Baden imporsi sul Winterthur) le ticinesi sono infatti entrate in campo concentratissime sin dal primo minuto. Grazie soprattutto a una difesa quasi impenetrabile non hanno dato scampo alle padrone di casa, facendo gara in testa fino al termine e chiudendo con una meritata vittoria per 54-39. Da applausi la prova di tutte le ragazze, che hanno dimostrato tenacia e maturità malgrado la giovane età, ma anche passione e un grande spirito di gruppo. A immagine di Giorgia Veri, premiata come MVP momò dopo due partite di sacrificio e leadership.

La finalina per il terzo posto ha visto imporsi le campionesse in carica del Winterthur.

La stagione del club momò si concluderà questo fine settimana con le final 4 del campionato svizzero under 18, che saranno organizzate tra le mura amiche del Palasangiorgio. Domani alle 15 Pully-Nyon e alle 18 Riva-Lionnes de Genève. Domenica finale per il terzo posto alle 11 e finalissima alle 14.