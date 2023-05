Cercansi muri a Maroggia, si prepara la Triennale

www.maroggia.art/cercasi-muro 2024 è il nome del sito ma potrebbe anche essere lo slogan coniato dal Municipio di Val Mara per lanciare l’organizzazione della Triennale di Maroggia prevista nel 2024. L’evento, che sarà curato dalla galleria Artrust di Melano, è nato con l’intento di dar vita ad una mostra diffusa coinvolgendo artisti locali e internazionali, di fama ed emergenti. Sono state circa una ventina le opere realizzate nel 2021 all’interno del contesto urbano, con lo scopo di offrire una panoramica sulla varietà espressiva che si può trovare oggi sotto il cappello della Street Art. Per la prossima edizione, il Municipio vorrebbe coinvolgere fin da subito i cittadini di Val Mara affinché possano mettere a disposizione un muro di loro proprietà per continuare a sviluppare questa pinacoteca a cielo aperto che potrebbe a piccoli passi varcare i confini del Quartiere di Maroggia ed estendersi a Melano e Rovio.

La manifestazione aveva avuto ampi echi ed è divenuta di grande importanza per il Comune e l’intera regione. Chi lo desidera può presentare la propria proposta al Comune di Val Mara (gli abitanti hanno ricevuto le informazioni) entro il 31 maggio prossimo. Le richieste verranno esaminate e, in caso di selezione, confermate agli interessati.