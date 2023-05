Polizia di Mendrisio e fermi critici “abbiamo rotto un tabù”

Cresce la mole di lavoro per la polizia città di Mendrisio. Nel 2022 gli interventi, le richieste e le segnalazioni hanno conosciuto un aumento del 5%, raggiungendo quota 3689 (nel 2021 erano 3507).

“Soddisfazione”. È questa la parola riassuntiva dell’andamento annuale – ha dichiarato mercoledì alla conferenza stampa di presentazione del rendiconto dell’attività 2022 il capodicastero sicurezza pubblica, Samuel Maffi. Ma non è mancato uno sguardo generale su fermi di polizia critici avvenuti di recente nella regione (uno coinvolge anche un agente di Mendrisio): “Fatti che normalmente non dovrebbero succedere. Comportamenti inadeguati di agenti di polizia. Personalmente questa situazione l’avevamo vissuta anni fa, e, dai quei tempi un po’ bui avevamo adottato linee chiare, con princìpi e valori da seguire da parte di tutti e devo dire che ci siamo sollevati molto bene: abbiamo visto un cambiamento. Come rappresentante delle istituzioni però certe domande me le pongo anch’io. Delle riflessioni vanno fatte a tutela del buon nome della polizia stessa e vanno fatti correttivi. Da anni noi stiamo cercando di cucire un ottimo rapporto con la cittadinanza, di prossimità, di vicinanza al territorio”.

Il comandante, Patrick Roth, ha dal canto suo spiegato che due anni fa sono stati compiuti passi concreti in questa direzione: “Abbiamo lavorato molto sul concetto di cultura all’interno della polizia, abbiamo definito una visione, i valori che ci accomunano. Tutti assieme: agenti, comando, Municipio, segretario comunale e psicologa del lavoro. Abbiamo adottato una Carta dei valori, simbolicamente sottoscritta da tutti i collaboratori. È stato un lavoro faticoso, ma particolarmente fruttuoso. Come per esempio sul tema della pericolosa omertà di non segnalare un intervento andato male per vari aspetti. Ma io credo che abbiamo rotto un tabù, a vantaggio di tutti. Siamo esseri umani e abbiamo diritto di sbagliare, ma abbiamo una responsabilità accresciuta”.

Il 2022 per la Polizia città di Mendrisio è stato un anno all’insegna della proattività, della vicinanza con la cittadinanza nel solco del concetto di prossimità e di collaborazione. Il comandante ha enumerato, quali esempi, la campagna “Caffè con l’agente, per cui siamo stati i precursori in Ticino e Pedalare + sicuri, un’azione che ci ha portati a sensibilizzare sulla prevenzione di furti di biciclette che nel 2022 hanno conosciuto un’impennata”. I dati sono eloquenti: 47 sono stati i casi, con un incremento del 42%.

E proprio l’iniziativa “Un caffè con l’agente” è in divenire, tanto che nelle prossime settimane sono in programma altri tre appuntamenti. Partita nel 2022 da La Filanda e spostatasi negli esercizi pubblici, l’evento torna a LaFilanda nelle seguenti date: giovedì 4 maggio, venerdì 12 maggio e mercoledì 17 maggio, sempre dalle 13.30 alle 15. L’obiettivo è immutato: mantenere un contatto streto con la popolazione, costruire e consolidare un sano rapporto di fiducia reciproca senza barriere tra gli operatori di polizia e i cittqadini, destinatari del servizio.

Fermi aumentati del 9%

A Mendrisio lo scorso hanno non si sono invece registrate rapine. Cinque sono tuttavia stati i colpi avvenuti negli altri 9 Comuni consorziati. Altri dati: i fermi sono aumentati: 2496 (+9%). È stato tuttavia precisato durante la conferenza stampa che quello in esame è un periodo post-Covid. Le sollecitazioni maggiori arrivano dagli interventi della polizia cantonale: 1421 (+13%) e da interventi e accompagnamenti all’ospedale neuropsichiatrico cantonale: 217 (+23%). Mai così bassi da oltre un decennio, per contro, i furti con scasso: 21, ossia -51% rispetto al 2021, quando invece il trend cantonale registra un aumento del 5%.

In leggera diminuzione (153, con una flessione del 4%) gli incidenti della circolazione. Ma quelli con ferimento (36) segnano un aumento del 6%. Calate in tutto il Mendrisiotto le multe disciplinari: sono state 8’794 (-3%). Nell’ambito degli stupefacenti 46 sono state le persone denunciate di cui 5 arrestate. Diminuite le liti e le risse: 34 (nel 2022 erano 45); in leggera crescita quelle in famiglia: 15 (+2).

Abuso d’acqua: 15 i multati

Sono stati forniti anche i numeri per quanto riguarda le violazioni sull’uso dell’acqua nel periodo estivo emanate dalle autorità in seguito al grave stato di siccità. Quindici sono le persone multate e un ammonimento pe un totale di 17 rapporti redatti (uno è stato abbandonato). Per quanto riguarda l’impiego di agenti in eventi e manifestazioni il 2022 “è stato un anno molto caldo” sia perché, terminata la fase acuta della pandemia, molti appuntamenti sono ripresi sia per l’Ukraine Recovery Conference svoltasi a Lugano il 4 e 5 luglio scorsi per il quale gli agenti di Mendrisio hanno prestato 130 ore di lavoro straordinario.

Molto lavoro lo hanno richiesto i servizi preposti all’amministrazione e alla viabilità, a causa di un implementazione dei progetti di nuove zone 30 in diversi quartieri e l’importante numero di cantieri stradali. Complessivamente sono ad oggi 58 gli effettivi in forza alla Polizia città di Mendrisio e Regione II: 40 agenti, 7 assistenti, 2 ausiliari, 5 civili e 4 aspiranti agenti. Un numero sufficiente? Sì, è stata in estrema sintesi la risposta del capodicastero sicurezza pubblica, Samuel Maffi, segnalando come il lavoro non manchi. “Le ore straordinarie – ha indicato dal canto suo il comandante Patrick Roth – ci sono”.