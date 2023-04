Battelli, prossima fermata Maroggia

Lavori conclusi, si attende solo il collaudo che avverrà nei prossimi giorni. Val Mara si appresta ad avere il proprio trasporto lacuale. A Maroggia sono terminati i lavori del nuovo attracco delle motonavi convenzionate con la Società Navigazione del lago di Lugano ed entro fine aprile Comune e SNL potranno varare la nuova tratta.

Il lago s’è abbassato

“Tutto è pronto, attendiamo la data per il collaudo” – fa sapere, da noi interpellato, l’Ufficio tecnico. I lavori si sono svolti in cinque fasi e hanno comportato la realizzazione delle strutture portanti del pontile principale e secondario, la posa della pavimentazione e dei parapetto, oltre all’installazione dei pali di ormeggio. Il lago ha intanto mutato le sue dimensioni: il livello della superficie dell’acqua, a causa della siccità, si è abbassato di 70 centimetri. Tuttavia questo aspetto – preoccupante dal profilo ambientale – non è stato di impedimento per l’esecuzione dei lavori e neppure per l’esercizio dei battelli che tuttavia nelle manovre di avvicinamento al moderno attracco dovranno avvicinarsi con maggiore circospezione, ma nulla di insormontabile, neppure per i passeggeri.

I residenti viaggiano gratis

Per Val Mara e la Società Navigazione del Lago di Lugano questa nuova offerta rappresenta un traguardo importante. A inizio anno le parti hanno firmato una convenzione che sancisce fra l’altro come la fermata di “Maroggia Lago” sarà inserita ufficialmente nella griglia oraria delle corse turistiche 2023, con collegamenti quotidiani verso Lugano, Paradiso, Morcote e Porto Ceresio. Non solo. La SNL e il Comune di Val Mara hanno rinnovato l’iniziativa riservata a tutti i residenti che contempla viaggi gratuiti sul lago Ceresio per tutto l’anno (gli interessati a questa offerta devono annunciarsi agli sportelli comunali e richiedere una tessera con il titolo di trasporto).

Il nuovo attracco segna un passo avanti anche nel campo della sostenibilità: il nuovo pontile si trova infatti a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Maroggia, favorendo così nuovi preziosi collegamenti lago-treno a beneficio dei viaggiatori e dei turisti. E a proposito di turismo, il Basso Ceresio con il collaudo della nuova fermata potrà vedere ampliata la propria accessibilità alle diverse attrazioni tra lago e montagna, dalle passeggiate alle scoperte dei borghi.

Intanto, il Municipio di Mendrisio ha risposto all’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Plr, Giovanni Poloni e Vincenzo Crimaldi, intitolata “Società Navigazione Lago di Lugano e Città di Mendrisio: quali sviluppi?”. Ebbene, l’Esecutivo in merito alla precisa richiesta di possibili sviluppi anche per il pontile di Capolago, risponde che la richiesta “dovrebbe essere argomentata, non solo da un interesse turistico, ma anche da un potenziale di utilizzo quale alternativa al trasporto privato su gomma. In considerazione della posizione della stazione FFS di Capolago (lontana rispetto ai confini nazionali) e dell’infrastruttura presente (dimensioni limitate del posteggio P&R), questa ipotesi è però difficile da dimostrare. Il Municipio rimane comunque disponibile ad entrare nel merito di un tale servizio in occasione di futuri eventuali potenziamenti promossi e riconosciuti dal Cantone”.

Evidenzia ancora l’Esecutivo comunale: “Attualmente l’orario della navigazione prevede la fermata del battello a Capolago una volta al giorno e solo durante il periodo estivo (aprile-ottobre) per un interesse turistico, che attualmente appare quindi poco attrattivo”.