Brusino, dove parlano le immagini

(red.) Cortometraggi, documentari e animazioni del circuito indipendente internazionale saranno al centro della quarta edizione del Momòhill Film Fair (Switzerland) in programma la prossima settimana a Brusino Arsizio.

“Il Film Festival dove le immagini parlano”, edizione 2023, avrà luogo nella Sala Multiuso di Brusino Arsizio le sere di giovedì 20, venerdì 21 e il pomeriggio di sabato 22 aprile, proponendosi con l’inedita cerimonia di assegnazione delle iconiche “Cam” sulla motonave “Mn Lugano”, battello della Società di Navigazione del Lago di Lugano che salperà in crociera serale lungo il bacino inferiore del Ceresio e sarà impreziosita da uno standing dinner. Accenti glamour dunque per la kermesse cinematografica ceresiana, resi possibili grazie al sostegno di 28 partner coinvolti, tutte piccole e medie aziende ticinesi, cornice di pregio a conferma della qualità delle produzioni del circuito internazionale indipendente che da sempre il festival propone in cartellone.

Il programma è ricco di spunti e prevede la presentazione di trenta filmati tra cortometraggi, documentari, animazioni e video musicali provenienti da una dozzina di Paesi in rappresentanza dei cinque continenti. Le opere sono state scelte secondo un criterio qualitativo relativo a immagini, dialoghi rappresentativi e struttura di contenuti.

La maggior parte dei filmati saranno in lingua originale, per lo più in inglese, e sottotitolati in italiano per favorirne la fruizione.

I blocchi di proiezione della durata di 50 minuti circa ciascuno, sono tre per sera/pomeriggio. L’entrata è libera su prenotazione telefonando al numero 079 772 31 22, in considerazione dei posti limitati. È possibile la prenotazione per un singolo blocco e per tutti e nove (è gradita la prenotazione anche per la cerimonia di premiazione).

Il programma completo e le schede dei film sono consultabili da oggi sul sito del Momòhill Film Fair all’indirizzo www.momohill.com nella sezione programma.

In occasione delle celebrazioni napoleoniche a Brusino Arsizio, il MOFF proietterà mercoledì 19 aprile, come prologo del festival, il documentario “Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone” .