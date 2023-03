Fabbriche di Arogno, l’ora della rinascita

Rinasceranno in simbiosi con il territorio le vecchie fabbriche di Arogno. Il cantiere è stato avviato e interrotto molte volte in questi decenni, passando di mano in mano fra proprietari e progettisti diversi. Ogni volta una speranza senza reale sbocco. Ora con il progetto “Girondella” sembra davvero scoccata l’ora della rinascita per questo comparto storico del paese dove la produzione di orologi – a partire dal 1873 – ha permesso a molte famiglie di trovare sussistenza e alla valle di non spopolarsi.

Dalla fine dello scorso anno una solida cordata di architetti e progettisti lavora ad una ristrutturazione sostenibile e di pregio del vecchio corpo con l’aggiunta di nuove parti. Diciassette le unità abitative previste; secondo previsioni saranno pronte a fine 2024. Intanto il Comune a maggio festeggerà il 150° di queste vecchie fabbriche.

