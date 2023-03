“Ho a cuore il futuro dei giovani”

Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Petrarca e lo scorso novembre ho compiuto quarant’anni. Sono sposato con Francesca e sono papà di Romeo. Nato a Dielsdorf (Canton ZH), ho vissuto lì i miei primi anni di vita per poi trasferirmi in Ticino. Ho conosciuto mia moglie durante gli studi nel 2002 ed insieme abbiamo condiviso un’esperienza indimenticabile di cinque anni a Basilea, prima di rientrare definitivamente a Stabio nel 2015.

Durante il mio percorso lavorativo ho avuto l’opportunità di confrontarmi con diverse realtà e di crescere professionalmente, conseguendo un brevetto federale nelle assicurazioni sociali. Svolgo ora la professione di specialista nelle assicurazioni sociali e di consulente previdenziale presso una compagnia assicurativa svizzera. Sono anche docente presso l’Istituto della Formazione Continua ed il Centro Studi Villa Negroni. Amo il mio lavoro, attività che svolgo con tanta passione ed impegno da oltre vent’anni; la ricerca di soluzioni e le relazioni sociali alle quali mi espone la mia professione, sono le cose che più mi gratificano e mi rendono felice.

Mi piace viaggiare con la mia famiglia e nel tempo libero gioco a calcio nei “Seniori 30+”, nella squadra del mio paese.

Mi sono avvicinato alla politica comunale in occasione delle elezioni comunali del 2021. Più passa il tempo e più la passione cresce, motivo per il quale quest’anno ho deciso di presentarmi per le elezioni cantonali in Gran Consiglio.

Sono diversi i temi che mi stanno a cuore, come quello legato alla bassa natalità con cui è confrontato il nostro Cantone, il tema relativo al futuro famigliare e professionale che attenderà i nostri giovani lavoratori e quello dell’invecchiamento della popolazione, con un occhio di riguardo ai pensionati, attuali e futuri, del nostro Cantone.

Sì, mi piacerebbe impegnarmi e mettermi al lavoro a favore dei ticinesi!

Fabio Petrarca

Candidato al Gran Consiglio

per il Centro