SFG Mendrisio argento e bronzo

Si sono svolti recentemente a Losanna i Campionati svizzeri giovanili di ginnastica. Per la società di Mendrisio, novanta ginnasti hanno raggiunto il Canton Vaud per partecipare alla prestigiosa manifestazione che ha concluso l’anno di attività ginnica, accrescendo le attese sia dei monitori sia di ginnaste e ginnasti. L’esperienza in quel di Losanna ha permesso di confrontarsi con un buon livello tecnico generale. Unico neo da rimarcare: a causa del ritiro dalla gara di diverse sezioni si sono dovute raggruppare le categorie penalizzando così il risultato finale della classifica e, di conseguenza, provocando la rinuncia alle finali in alcune categorie. Anche i gruppi gymnastique cat. U13 e U17 sono stati penalizzati dall’introduzione di questa regola, inserita all’ultimo momento.

Nel settore dell’attrezzistica, i ragazzi mendrisiensi hanno gareggiato nella categoria U17 combinazione d’attrezzi, totalizzando 9.25 punti e classificandosi così in finale. Nella performance hanno presentato un buon esercizio, grazie al quale si sono aggiudicati punti 9.33, che hanno permesso loro di salire sul terzo gradino del podio.

Nel settore gymnastique sono state quattro le squadre in concorso; le più piccoline, ginnaste di età compresa tra i 6 e i 10 anni, tutte alle prime armi in un campionato svizzero, si sono esibite con entusiasmo e grinta, presentando un esercizio a corpo libero sulle note di “Volare” e, con punti 8.63, si sono posizionate al quinto posto nella categoria alunne U13.

Nella medesima categoria, ma con piccolo attrezzo, le ginnaste momò hanno presentato un esercizio con il cerchio e con punti 8.82 si sono qualificate quarte ottenendo la distinzione federale.

Le ginnaste più grandi, appartenenti alla categoria U17, hanno gareggiato sfoggiando un originale esercizio a corpo libero e riuscendo a posizionarsi seconde e a guadagnare il titolo di vice-campionesse svizzere con punti 9.42. Nella stessa categoria, ma con piccolo attrezzo, le ragazze hanno presentato un esercizio ricco di difficoltà con il cerchio e sono riuscite meritatamente a salire sul terzo gradino del podio con punti 9.35.