Un gioco solidale realizzato in classe

Durante l’anno scolastico 2020-2021 l’Istituto Scolastico Comunale di Balerna ha avuto come Progetto didattico Il giro del mondo in 80 giorni. Lasciandoci ispirare dallo scrittore Jules Verne, abbiamo dedicato l’intero anno al tema del viaggio attorno al nostro pianeta; abbiamo conosciuto numerosi aspetti del territorio e delle popolazioni del mondo, dalle ricchezze alle necessità di ciascuna. È stato un percorso pieno di emozioni che abbiamo svolto tutti insieme.

Al termine del progetto e dell’anno scolastico è nato il desiderio di non voler semplicemente girare pagina e introdurre un nuovo tema (per l’anno prossimo), bensì di creare qualcosa che potesse rimanere ad ogni bambino e ricordare loro le avventure vissute attorno al nostro meraviglioso mondo. E così durante l’anno scolastico 2021-22 abbiamo deciso di ideare e creare insieme agli allievi un gioco di società (simile al gioco dell’oca), dedicato sia ai bambini più piccoli della scuola dell’infanzia, sia agli allievi più grandi della scuola elementare. Concepito con un tabellone bifronte adatto a più livelli di età, il gioco (nell’immagine) porterà nuovamente a girare il mondo e a scoprire le sue meravigliose caratteristiche, attraverso domande, trabocchetti e diversi tiri di dado.

Il ricavato, tolte le spese, verrà donato alla New Hope Waves Limited, un’organizzazione locale senza scopo di lucro che lavora tra i bambini, i giovani e le loro comunità con sede a Livingstone, in Zambia (Africa). La stessa è stata avviata per creare speranza e futuro nelle vite dei giovani e delle loro famiglie nelle comunità dello Zambia. Una collega docente titolare della sede di Novazzano ha prestato volontariato nel mese di luglio 2022 proprio in questa scuola che ha tanto bisogno di aiuto.

Link per tutte le informazioni: https://www.newhopewaves.org

Potete trovare da subito il gioco in vendita presso la Cartoleria Cerutti e Libreria Fantàsia di Balerna.

Collegio Docenti

Istituto Scolastico Comunale di Balerna