Mondiale in Qatar, viaggio tra i fan

Cresce l’attesa per la Svizzera ai Mondiali di calcio in Qatar: questa sera alle 20 i rossocrociati saranno in campo per l’ingresso agli ottavi nella partita contro la Serbia. Alla squadra guidata da Murat Yakin basta un pareggio per portarsi avanti, altrimenti tutto resta in forse. Intanto, il nostro collaboratore dello sport ci regala l’atmosfera del mondiale con immagini, impressioni e notizie dai gremiti stadi della località mediorientale. I rossocrociati scenderanno in campo allo Stadium 974 (numero che corrisponde ai container con cui è costruito l’impianto sportivo e che – primizia – al termine dei Mondiali saranno smontati per dare vita a un altro stadio in Africa). E per misurare il termometro degli appassionati di calcio, lunedì sera, in occasione della sfida con l’imbattibile e imbattuto Brasile, abbiamo raccolto le voci dei tifosi presso i grandi schermi installati al Plaza di Mendrisio e a Chiasso, fra entusiasmo, pronostici disattesi e l’ottimismo per la prossima e decisiva sfida.