Ecco il baby parcour in costruzione ad Avra

Domani 15 ottobre ad Avra, fra Mendrisio e Castel San Pietro, è prevista la festa per i 50 anni del Percorso Vita (cfr. l’Informatore del 7 ottobre scorso). Un evento aperto a tutti e ricco di attività. Si terrà dalle 8.30 alle 13. E mentre si festeggia il mezzo secolo, è in costruzione il baby parcour ossia un percorso motorio sensoriale per bambini realizzato in collaborazione con lo studio di fisioterapia Kinesis di Mendrisio. Il percorso è simpaticamente caratterizzato da insegne che presentano animali dai quali provengono le indicazioni per gli esercizi a seguire. Dalle ranocchiette che invitano a saltare da un funghetto all’altro al capriolo che invita i bambini ad affrontare un ripido pendio galoppando lasciandosi aiutare da una fune. E poi il lupo, la lumaca, il cinghiale, il riccio, la lucertola, il serpente, il ragno e lo scoiattolo.

La Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni è stata fondata in seguito alla costruzione del Percorso Vita nella zona di Avra, per assicurare la manutenzione del sentiero ed attrezzature costruite per iniziativa di alcuni giovani che durante la loro permanenza in svizzera interna, avevano scoperto i primi Percorsi che stavano nascendo nei dintorni di Zurigo.

Questi, nel 1972, riunirono tutte le forze delle varie società sportive e non di Mendrisio e durante diverse giornate di lavoro totalmente volontario crearono l’attuale Percorso vita di Avra. Negli anni successivi grazie all’assiduo e disinteressato lavoro di diverse persone il Percorso si è mantenuto e sviluppato sempre più diventando un luogo importante di sport e movimento nella natura del Mendrisiotto. Da un decennio si è aggiunto il Percorso Cometa per iniziativa della società AGIC e degli Scout di Mendrisio, un percorso per promuovere il movimento nella natura di persone ipovedenti e ciechi. Per tutti, da consultare ecco il sito: avrapercorsovita.ch