Le borracce degli apprendisti fanno scuola

Le borracce che diventano un segno di ecologia, creatività e collaborazione. È il significato da dare all’iniziativa vissuta fra le aule del Centro Professionale Tecnico di Mendrisio. In questa scuola all’inizio dell’anno scolastico, è stata fatta la distribuzione gratuita – a tutti gli allievi, i docenti e il personale scolastico – di circa 850 borracce in alluminio con la stampa di un disegno realizzato da un apprendista e rappresentativo della scuola professionale.

L’idea di realizzare le borracce è scaturita lo scorso anno. Era l’iniziativa di due docenti mediatori che volevano realizzare “la maglietta del CPT”. Poi, di comune accordo con il direttore Fabio Solcà, si è deciso di realizzare “la borraccia del CPT” tramite un concorso.

Le finalità del concorso erano varie – sottolinea il docente Gabriele Nessi, membro del Consiglio di direzione e uno dei responsabili del progetto – realizzare un prodotto che rappresentasse in modo significativo la scuola, regalare a tutto il personale scolastico un prodotto utile ed ecologico e coinvolgere attivamente gli apprendisti nel realizzare la borraccia. Di idea in idea, per coinvolgere attivamente gli apprendisti – spiega il docente – si è pensato di utilizzare un disegno realizzato da loro, per sceglierlo è stato indetto un concorso di disegno. Al riguardo sono stati imposti pochi vincoli da rispettare (come la presenza del logo del CPT, che i disegni fossero fatti a mano e la presenza di simboli/disegni che rappresentassero le due aree principali della sede: edilizia ed elettricità). Per il resto gli apprendisti hanno avuto libertà di azione e hanno dato sfogo alle proprie idee e alla loro creatività. Il percorso è stato abbastanza lungo ed articolato ed è durato l’intero secondo semestre scorso: si è partiti dalla realizzazione dei disegni da parte degli apprendisti su dei cartoncini. In totale sono stati realizzati e consegnati 350 disegni. A seguire è stata organizzata una prima selezione da parte di un’apposita commissione composta da alcuni docenti della sede. Risultato? La commissione ha scelto i 20 disegni ritenuti più idonei per rappresentare la scuola. Successivamente questi 20 disegni sono stati esposti nell’atrio della scuola e tutti gli apprendisti – tramite un’apposita scheda – hanno votato quello che ritenevano migliore. Il disegno vincitore del concorso, dopo un’ultima revisione fatta presso la Filanda di Mendrisio nel LAD-Laboratorio di Artigianato Digitale che ha “aggiustato” alcuni dettagli, è stato stampato sulla borraccia. Il disegno è stato realizzato dall’apprendista muratore Rafael Costa che attualmente frequenta la classe Muratori 3B. “È stato un percorso che mi ha coinvolto molto anche per l’entusiasmo dimostrato da coloro che vi hanno partecipato; – annota Gabriele Nessi – al riguardo ringrazio per l’ottima collaborazione da parte dei ragazzi, i colleghi, la direzione, i collaboratori della scuola e gli enti esterni coinvolti nel concorso.”

Qui sotto si possono visionare gli altri venti disegni selezionati dalla giuria dei docenti e sottoposti al voto degli apprendisti