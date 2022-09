Decolla a Coldrerio la nuova Casa anziani

p.z.) Ci siamo. Manca davvero poco all’apertura della nuova Casa anziani a Coldrerio, costruita sul sedime retrostante la Casa comunale. “L’accoglienza dei primi residenti è prevista a partire dal 10 ottobre” conferma John Gaffuri, direttore della Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore. La stessa Fondazione che ha messo in rete realtà e bisogni degli anziani di Morbio, Vacallo e Coldrerio e che gestisce l’Istituto di Morbio e ora questo a Coldrerio. “La Casa di Coldrerio accoglierà 79 residenti, come previsto dalla pianificazione cantonale” aggiunge il direttore. Risale alla fine di giugno del 2019 la posa della prima pietra e l’inizio del grande cantiere. La tempistica è dunque stata rispettata e Coldrerio sarà il primo dei tre Comuni che si trovano sotto l’ala della Fondazione, a vantare una soluzione definitiva riguardo all’assistenza degli anziani che necessitano di cure e non possono più risiedere al proprio domicilio. Seguirà Morbio dove la ricostruzione dell’attuale Casa anziani avverrà blocco per blocco. Mentre a Vacallo il percorso da anni si è fatto complesso per dei ricorsi pendenti.

Ma torniamo a Coldrerio dove la Casa anziani si inserisce in quello che viene definito un quartiere intergenerazionale con servizi per ogni età e che si integra con le strutture adiacenti al quartiere. Oltre alla Casa anziani, nel quartiere sorge il centro polivalente comunale e la palazzina di otto appartamenti a misura d’anziani finanziata dalla Fondazione Croci. Alla fine, l’investimento globale di tutta l’operazione (esclusa la palazzina) si aggira attorno ai 43 milioni di franchi di cui 32 milioni supportati dalla Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore per quel che concerne la Casa anziani ed un’altra fetta di 11/13 milioni è a carico del Comune di Coldrerio. Vediamo come è stato realizzato l’investimento di Coldrerio. Questi 11/13 milioni hanno permesso al Comune di realizzare il centro polivalente con la nuova Cancelleria comunale, rinnovare l’impianto di riscaldamento e costruire l’autorimessa interrata che consta di 64 posti-auto utili in particolare a chi si recherà in casa anziani, a chi frequenterà la casa comunale e le scuole. Da un mese circa l’amministrazione comunale è già nella rinnovata sede. L’autorimessa è stata aperta all’inizio di settembre con un mese gratuito per la popolazione locale. Da ottobre entreranno in vigore le tariffe stabilite che prevedono comunque una prima mezz’ora gratuita. Il grande garage presenta una scala interna grazie alla quale si raggiunge il pian terreno e si accede agli uffici comunali. A poca distanza e raggiungibile a piedi, vi è la scuola dell’infanzia. Per la parte dove è stata eretta la casa anziani, il Comune di Coldrerio ha concesso il terreno in diritto di superficie gratuito alla Fondazione Parco San Rocco Morbio Inferiore. Un diritto di superficie per 50 anni e rinnovabile. Le “teste” dell’intera operazione sono dunque tre: il Comune di Coldrerio, la Fondazione Croci (privata) che ha realizzato gli appartamenti nel comparto (sono già pronti e potranno usufruire di servizi delle case anziani della rete come lavanderia, infermeria, pasti, ecc.) e in prima linea La Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore che si ispira al principio “una casa per tutti per continuare ad amare la vita in un luogo di benessere e relazioni sociali”.