“L’età, più che un dato anagrafico è una questione di attitudine…”. Ci sono senior con la mente aperta, la capacità di mettersi in gioco e perfino la voglia di affrontare nuove sfide e, al contrario, ci sono giovani imbrigliati in vuoti stereotipi, frenati da troppe paure, rinunciatari quando si tratta di lasciare l’ambiente dove sono cresciuti.

“l’Informatore” appartiene al gruppo dei primi: ha 90 anni, ma l’età non è una zavorra: guarda avanti forte di un passato che gli ha fornito basi solide e una ricca esperienza, è disposto a mettersi in gioco, ad approfondire il presente senza preconcetti, è curioso rispetto al futuro, pur consapevole del fatto che la stampa, in generale, si trovi ad affrontare questioni di non semplice soluzione.

Ma “l’Informatore” resiste, oltre a un numero stabile di abbonati, è sostenuto anche da un nutrito gruppo di preziosi inserzionisti, linfa vitale per le sue pagine. Tutti insieme formano un substrato imprescindibile, sul quale la redazione si appoggia per fornire, settimana dopo settimana, notizie di cronaca, culturali e sportive, approfondimenti e curiosità, cui si aggiungono le opinioni dei lettori sugli argomenti più disparati e “caldi”, che periodicamente interessano il nostro distretto.

Il tutto con una certa attenzione per le nuove tecnologie che avanzano, una presenza sui “social” e un’edizione online.

Insomma, come si diceva in apertura, l’Informatore guarda avanti con determinazione, con impegno e voglia di mantenersi attuale, pur nel rispetto delle persone e delle idee altrui che è giusto tutelare.

Festeggia dunque con gioia questo 90°, nella consapevolezza che il secolo di vita non è lontano!