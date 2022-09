Strategie a luci spente

Decorazioni sì, ma senza illuminazione. Quello del prossimo dicembre sarà un periodo natalizio un po’ spento, ma non mancheranno i momenti di festa che lo caratterizzano. Gli enti pubblici sono infatti orientati al risparmio energetico e vogliono dare il buon esempio cercando di far capire alla popolazione che è tempo di lottare contro lo spreco energetico che è anche fonte di inquinamento luminoso, particolarmente dannoso oltre che per la salute, anche per specie animali. Come detto questo Natale sarà un po’ meno brillante, ma solo in termini di luminarie…

A pagina 3