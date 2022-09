Torrente Mara, opere concluse

• Sono ormai concluse le opere di rinaturazione e riqualifica del torrente Mara, in territorio di Maroggia. E l’inaugurazione è prevista per martedì 27 settembre alle 17.30 in zona Maglio a Maroggia alla presenza di Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato e direttore del Dipartimento del territorio. Ricordiamo che i lavori, iniziati nel mese di ottobre 2021 e terminati lo scorso 25 agosto con il collaudo delle opere realizzate, sono stati decisi dal Consiglio comunale di Maroggia nella seduta del 21 maggio 2019 con la concessione di un credito di 2’413’000 franchi e hanno beneficiato di importanti sussidi cantonali e federali.

Il torrente Mara raccoglie le acque di un bacino imbrifero di 14,3 km2 che si divide tra Svizzera (Arogno, Rovio e Maroggia) e Italia. All’uscita della valle il torrente scorre attraverso il paese di Maroggia, su uno sviluppo lineare di circa 1100m e un dislivello di circa 30m, per poi confluire nel lago Ceresio.

