Flag Show nel nucleo di Rovio

Si chiama “Flag Show” e racconta di 60 bandiere in mostra nello storico nucleo di Rovio Val Mara da domani 3 settembre fino al 6 novembre prossimo. L’autore, meglio dire l’artista è Lorenzo Petrantoni. Il nucleo storico di Rovio Val Mara si tinge di colori, arte e storia con simboli ottocenteschi e grafiche in dialetto ticinese. L’installazione artistica dell’illustratore Lorenzo Petrantoni promossa da CasaGalleria.ART con il patrocinio del Municipio di Val Mara e del Circolo di Cultura Rovio, diventa l’epicentro di una mostra a cielo aperto per le vie del paese dove sventolano bandiere colorate di varie dimensioni portando il paese in un clima di festa. La mostra prosegue negli spazi della CasaGalleria.ART in via Trivelli 11 con una retrospettiva che mette in mostra stampe e oggetti di design realizzati con le illustrazioni più importanti di Petrantoni per conto di aziende come Swatch, Migros, Nespresso, Coca-Cola, New York Times, Newsweek, The Washington Post, che hanno segnato la sua carriera lavorativa a livello mondiale. Le opere di Petrantoni sono realizzate attraverso la tecnica del collage con immagini scoperte attraverso lo studio di antichi libri di testo e dizionari. Le grafiche contengono soggetti e oggetti di epoche passate i cui tratti sono fortemente identitari e si propongono di ridare vita a detti, immagini, eventi e personaggi che altrimenti verrebbero dimenticati. E così, passeggiando per Rovio con la testa all’insù, ci si trova di fronte un gatto gigante, antico simbolo locale, oltre ad una serie di bandiere dove sono rappresentati i simboli del territorio come il Monte Generoso e il Lago di Lugano ma anche frasi in dialetto ticinese, donne del passato, mongolfiere e tigri, ma molto altro ancora, il tutto in un percorso pedonale di oltre una sessantina di opere issate alle condotte dell’acqua o ai balconi delle case.

• L’inaugurazione

La vernice della mostra è prevista domani 3 settembre nel nucleo di Rovio dalle ore 17.30 alla presenza delle autorità del Municipio di Val Mara e dell’artista. Il ritrovo è in Piazza Fontana a Rovio; dalle 17.30 alle 18.15 visita del nucleo insieme all’artista; alle 18.30 discorsi ufficiali con l’intervento di Maurizio Lancini (capo del Dicastero Cultura del Comune), di Silvia Torricelli (curatrice di CasaGalleria.ART), di Monica Delucchi (presidente del Circolo di Cultura Rovio e dintorni) e dell’artista. Alle 19 sarà offerto un aperitivo a CasaGalleria.ART a Rovio.