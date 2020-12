Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

Ad inizio dell’anno scolastico – per un progetto con una classe di scuola elementare a Mendrisio – siamo stati coinvolti dalle docenti responsabili. L’obiettivo era realizzare una pagina dedicata a questa stagione, così da far collaborare in classe i giovani