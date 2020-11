Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

In questa chiacchierata d’attualità ci soffermiamo con l’osservatore UEFA e SFL Francesco Bianchi su alcuni episodi importanti, oggetto di discussioni e critiche, verificatisi in Svizzera-Spagna (dove non c’era il VAR). Chiediamo inoltre a Bianchi, nella sua qualità di responsabile dei