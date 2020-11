Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

La band momò THE VAD VUC presenta in anteprima da City Carburoil SA (di tutto il Ticino) il nuovo cd “Vadavialcovid”: contiene 11 tracce, alcune delle quali accompagnate dalla voce di Simone Savogin, che sono state registrate un po’ per