Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

La strategia adottata sul piano nazionale – in sintonia con quanto precedentemente deciso da Bellinzona – per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19 è diversa dalla risposta messa in campo dalle autorità lo scorso marzo. Un concetto tradotto