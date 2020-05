Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

I produttori di uve per i vini rossi ticinesi DOC potranno consegnare al massimo 800 g per metro quadrato ai vinificatori in occasione della prossima vendemmia. È la decisione principale presa martedì dall’Interprofessione del settore vitivinicolo, riunita per discutere le