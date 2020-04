Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

Come – e quando – riapriranno le scuole in Ticino? Un interrogativo che interpella vari segmenti della società. Il Consiglio federale ha indicato per l’11 maggio un nuovo inizio per le scuole dell’obbligo, posticipando la ripresa all’8 giugno per il