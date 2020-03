Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

È tutto chiuso, tutto annullato. Per le gare se ne parlerà non prima dell’estate. Ma il nostro giornale non si ferma. Direzione, redazione ed editore hanno ritenuto di dare ancora ogni settimana spazio al gioco e allo sport delle bocce.