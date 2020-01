Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei un utente esistente, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Nuova Registrazione Utente Scegli un nome utente * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Indirizzo 2 Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Numero di abbonato * * Ti preghiamo di accettare le Ti preghiamo di accettare le Condizioni di Servizio * Campo obbligatorio

(red.) Citata in documenti storici risalenti al 1209, la chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, che sorge nel nucleo storico di Ligornetto, ha subito nel corso dei secoli diversi rimaneggiamenti che ne hanno via via modificato l’aspetto. Nella prima metà